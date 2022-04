Les 48 pays qualifiés pour ce deuxième tour des éliminatoires, dont l'Algérie versée dans le chapeau 1, seront logés dans quatre pots sur la base du classement officiel de la Fédération internationale (Fifa) publié le 31 mars 2022, a précisé la Confédération africaine (CAF) lundi dans un communiqué, pour expliquer les modalités du tirage au sort.

Les équipes seront ensuite réparties en 12 groupes de quatre équipes (Groupe A à L), les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour le tournoi programmé en Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, participera également au tirage au sort, bien qu'en étant qualifiée d’office. Par conséquent, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son ticket pour le tournoi final, souligne l'instance continentale.

Le Kenya et le Zimbabwe, pays suspendus par la FIFA de toute activité liée au football, seront également inclus dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires.

"Cependant, si la suspension n'est pas levée deux semaines avant leur première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition", précise la CAF, ajoutant que "leurs groupes seront alors composés de trois équipes, et les équipes arrivées première et deuxième se qualifieront pour le tournoi final".