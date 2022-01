Au niveau de ce groupe, ce sont les "Eléphants" qui détiennent le record de matchs face aux "Verts" avec 22 rencontres, suivis de la Sierra-Leone (5) alors que la Guinée équatoriale affrontera pour la première fois de son histoire les Verts.

La confrontation algéro-ivoirienne sera donc la 23e (toutes compétitions confondues) entre les deux grands favoris du groupe E, avec une égalité quasi parfaite (7 V - 8 N- 7 D) avec un léger avantage pour les Algériens (26 buts inscrits - 24 encaissés).

Algériens et Ivoiriens se sont affrontés amicalement à 6 reprises, et dans toutes les compétitions officielles dont les Jeux africains (2), les qualifications du Mondial (4), les qualifications de la CAN (4) et les phases finales de la CAN (8).

Il faut remonter au 19 juillet 1965, pour voir les deux "teams" s'affronter à Brazzaville aux Jeux africains, en faisant match nul (0-0) alors que le 22e et dernier rendez-vous, avait lieu le 11 juillet 2019 à Suez (Egypte) en quarts de finale de la CAN-2019, remporté aux tirs au but (1-1, 4-3) par les coéquipiers de Riyad Mahrez.

Au classement des buteurs, c'est l'ex-international, Djamel Menad qui mène la danse avec 3 buts, suivi de Belloumi, Amani, Meçabih, Saib, Feghouli et Soudani, tous avec 2 buts.

Contre la Sierra Leone, l'Algérie n'a disputé que 5 rencontres toutes officielles (entre 1980 et 1996) qui se sont soldées par 2 victoires, deux nuls et une défaite avec une différence de buts favorable (7 buts pour et 3 contre). Les buteurs algériens avaient pour noms: Bensaoula et Meçabih (2 buts chacun), Madjer, Fergani et Menad (1).

Au Cameroun, les camarades de Youcef Belaili domiciliés à Douala, défendront leur titre respectivement devant la Sierra Leone le mardi 11 janvier (14h00 algériennes), la Guinée équatoriale le dimanche 16 janvier (20h00) avant de boucler le 1ere tour face aux redoutables ivoiriens, le jeudi 20 janvier à 17h00.