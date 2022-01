Al-Sadd, leader du championnat qatarien, affronte en déplacement Al-Saïliya, alors que Qatar SC jouera sur le terrain d'Al-Ahly Doha. Les deux rencontres débuteront à 16h20 (algériennes).

Les "Verts" ont effectué dimanche à partir de 18h00 (locales) leur septième séance d'entraînement en six jours, au complexe sportif d'Al-Egla. Ce galop a enregistré la participation du portier de Damac FC (Div.1 saoudienne) Mustapha Zeghba, arrivé à Doha la veille au soir.

"Pour sa part, le gardien de but Raïs M'Bolhi a regagné dans la soirée le lieu de résidence des Verts, en attendant le duo de la Premier League, Ryad Mahrez et Saïd Benrahma, attendus ce lundi 3 janvier, et enfin Aïssa Mandi qui sera le dernier à fermer la porte des arrivées", précise l'instance fédérale.