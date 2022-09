La direction de la Culture et des Arts de la wilaya d'Oran a lancé des campagnes de nettoiement des monuments historiques, en coordination avec la société civile, a-t-on appris samedi auprès de cette instance. La direction de la Culture et des Arts a lancé une campagne de nettoiement des abords et des places des monuments archéologiques et historiques, a indiqué, à l'APS, le chef de service des activités et des manifestations culturelles, Noureddine Mekhaïssi. La campagne a été entamée au niveau du Palais du Bey, qui remonte à l'époque ottomane, avec la participation de cadres de l'Office national de gestion des biens culturels protégés à Oran et de la direction de la Culture et de Arts, en plus de membres de plusieurs associations actives dans le domaine culturel. Selon le responsable, sa direction a programmé plusieurs campagnes de nettoiement au niveau de ce site historique, qui attire quotidiennement des dizaines de visiteurs. D'autre part, la direction de la Culture et des Arts, et les établissements culturels qui y sont affiliés, ont organisé en collaboration avec l'Association de jeunes d'échanges touristiqu es de la wilaya d'Oran et d'autres instances, une opération de nettoiement et d'aménagement de chemins forestiers menant à la forteresse de Tabana (San Salvador) et ses environs dans la commune de Mers El-Kebir pour l'intégrer dans les sites archéologiques et historiques. Le programme de nettoiement comprend également le monument de Santa Cruz, qui remonte à la période d'occupation espagnole, ainsi que la forteresse de Santiago dans les hauteurs du quartier de Sidi El Houari, avec la contribution de la société civile. D'autres monuments historiques et archéologiques répartis à travers plusieurs communes de la wilaya sont concernés par ce programme de nettoiement, a-t-on indiqué.