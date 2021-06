La tenue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022, n'est pas menacée contrairement à des rumeurs persistantes, a indiqué le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba. "Est-ce que c'est la CAF qui l'a dit ? a demandé le secrétaire général, à son arrivée lundi au Cameroun pour une visite d"inspection du 14 au 16 juin. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la CAF. Si la CAF ne le dit pas, si le Comité d’organisation local ne le dit pas, si la Fédération camerounaise ne dit pas ça, il ne faut pas écouter les autres". Après le report surprise du tirage au sort de la CAN-2021, Véron Mosengo-Omba a tenu à rassurer les médias camerounais présents à l'aéroport: "J'effectue une visite de travail. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour délivrer une CAN fantastique, comme on n’en a jamais organisé auparavant. Donc, je suis venu aussi pour voir où nous en sommes et où nous allons". Sept mois avant le coup d’envoi de la CAN 2021, une délégation de la CAF, conduite par Véron Mosengo-Omba, effectue depuis lundi une mission de troi s jours au Cameroun. Elle permettra entre autres d'installer un bureau permanent de la CAF au Cameroun et de fixer les nouvelles bases de la cérémonie du tirage au sort, initialement prévue le 25 juin et renvoyée à une date ultérieure pour une meilleure préparation de l’évènement. Pour cette mission, Mosengo-Omba est accompagné du secrétaire général-adjoint en charge du développement et du football, Anthony Baffoe, du directeur des compétitions Samson Adamu, du directeur commercial Ali Aissaoui, de l’assistante au bureau du secrétaire général de la CAF, Sandra Latorre, ainsi que de Collins Smith, chef des tournois et évènements de la FIFA, dont l’expertise sera mise à profit pour la réussite de l’évènement majeur du football africain. Cette visite se déroulera essentiellement à Yaoundé jusqu'au 16 juin et permettra au Comité d’organisation local (COCAN-21), à la FECA.