Pour atteindre le dernier carré de la Ligue Europa, le FC Barcelone espère s'imposer jeudi en quart retour contre l'Eintracht Francfort (aller: 1-1), tout comme l'AS Rome, qui a perdu la première manche contre Bodo/Glimt (2-1) en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Tout reste à faire pour le Barça jeudi soir (21h00), tenu en échec la semaine dernière en Allemagne. En Liga, rien n'arrête le club blaugrana, qui a remporté ses sept dernières rencontres dans le sillage d'un duo offensif performant (Dembélé et Aubameyang) et de l'incontournable Pedri au milieu de terrain. Même lorsqu'ils sont bousculés, les joueurs de Xavi s'en sortent, comme contre Levante dimanche, où Luuk de Jong s'est mué en buteur providentiel (90e+2) pour arracher la victoire (3-2). La présence des Catalans en C3 plutôt qu'en Ligue des champions semble même être une anomalie tant leur forme actuelle est étincelante. Un faux pas contre Francfort en serait une autre. Un peu plus tôt, l'Atalanta Bergame ouvrira la soirée européenne contre Leipzig (18h45) avec le même objectif que le Barça: gagner après le match n ul 1-1 obtenu en Allemagne. Mais la "Dea" est à la recherche de sa splendeur des saisons précédentes. Huitième de Serie A à quinze points du podium, Bergame est à la traîne en championnat et l'époque où son attaque de feu enthousiasmait l'Europe semble loin. Seule une victoire finale dans la compétition permettrait aux joueurs de Gian Piero Gasperini de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. En soirée, l'Olympique lyonnais, également mal en point en championnat, recevra West Ham avec la même équation en tête: gagner après le nul de l'aller (1-1) pour rêver de sacre en C3 et de qualification pour la C1. Dans le même temps, les Rangers tenteront à Glasgow d'effacer la défaite à Braga (1-0) pour rallier les demies.

- La Roma dos au mur

Battue en Norvège contre le modeste Bodo/Glimt, la Roma n'avait sans doute pas tiré les leçons de sa déroute dans le même stade en phase de poule (6-1). Alors au Stadio Olimpico (21h00), les joueurs de José Mourinho n'ont d'autre choix que de remonter ce déficit d'un but, ce qui semble toutefois largement à leur portée. En début de soirée, les Foxes de Leicester iront à Eindhoven défier le PSV (18h45). Incapables de marquer au King Power Stadium il y a une semaine (0-0), les champions d'A ngleterre en 2016 espèrent gagner contre le PSV, habitué des compétitions européennes, pour poursuivre leur aventure en C4. L'Olympique de Marseille est la troisième équipe, avec les Romains et Leicester, qui semble armée pour la victoire finale. De ce trio, elle est la seule à avoir remporté la manche aller, contre le PAOK Salonique (2-1), lors d'une rencontre marquée par des affrontements entre supporters. Un match nul suffirait aux Olympiens pour se qualifier, mais la rencontre en Grèce a tout d'un traquenard, dans une ambiance qui s'annonce électrique.

Programme des quarts de finale retour de la Ligue Europa prévus jeudi (en heure de Paris, GMT+2):

(18h45) Atalanta Bergame (ITA) - RB Leipzig (GER) (1-1 au match aller)

(21h00) FC Barcelone (ESP) - Eintracht Francfort (GER) (1-1)

Lyon (FRA) - West Ham (ENG) (1-1)

Glasgow Rangers (SCO) - Sporting Braga (POR) (0-1)

Programme des quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence prévus jeudi (en heure de Paris, GMT+2):

(18h45) PSV Eindhoven (NED) - Leicester (ENG) (0-0 au match aller)

(21h00) AS Rome (ITA) - Bodo/Glimt (NOR) (1-2)

Slavia Prague (CZE) - Feyenoord (NED) (3-3)

PAOK Salonique (GRE) - Marseille (FRA) (1-2)