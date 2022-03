La sélection algérienne (messieurs/dames) de boxe a décroché trois médailles, dont une en Or, au tournoi international "Mémorial de Strandja", clôturé dimanche soir à Sofia, en Bulgarie.

La médaille d'Or a été l'œuvre d'Imane Khelif chez les 63 kilos (dames), après sa victoire en finale contre Nataliya Sychugova, l'étoile montante de la boxe russe, qui avait décroché en 2019 la médaille de bronze aux championnats d'Europe des moins de 22 ans.

La médaille d'argent a été l'œuvre de Roumaïssa Boualem chez les 50 kilos (dames), après sa défaite en finale de ladite catégorie contre la Kazakh Nazym Kyzaibay.

Comme lors des combats précédents, Boualem avait donné le meilleur d'elle même, mais son courage et son abattage n'ont pas suffi contre la redoutable Kazakh, double championne du monde, et deux fois championne d'Asie.

Pour ce qui est de la médaille de bronze, elle a été glanée par Abdel-Nacer Ben Laribi chez les 63,5 kilos (messieurs), après sa défaite en demi-finale contre l'Ukrainien Khartsyz Yaroslav.

De son côté, la quatrième et dernière représente algérienne dans ce tournoi, la jeune Ichrak Chaïb, a été éliminée dès les quarts de finale, après sa défaite mercredi dernier contre la Kazakh Dariga Shakimova.

Plus de 450 boxeurs (messieurs et dames), représentant 36 pays, ont pris part à ce prestigieux tournoi international, organisé du 20 au 27 février à Sofia (Bulgarie), et dont c'est la 73e édition cette année.