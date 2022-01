Evoquant la guerre électronique menée contre l’Algérie pour ses positions et sa défense des cause justes, M. Bouslimani a, dans un entretien accordé aux sites électroniques Algérie54 et El Djazair El Aan (Algérie maintenant), appelé la presse nationale à "redoubler d’efforts pour faire avorter tout projet visant à porter atteinte à notre pays".

Il a appelé aussi les médias nationaux à "rester mobilisés autour du même objectif, à savoir la bataille de la prise de conscience et la défense des intérêts de la Nation".

Bouslimani a tenu à saluer les médias électroniques ainsi que le reste de la presse nationale "qui sont mobilisés pour constituer un front uni afin de promouvoir la véritable image de l’Algérie à l’échelle nationale et internationale".

"Ce devoir national de la défense des principes de souveraineté et de cohésion nationale, dont font preuve, dans l’union et avec responsabilité, les acteurs des médias nationaux, démontre leur haut degré de professionnalisme et leur adhésion indéfectible au renforcement des liens entre le citoyen et ses institutions, ainsi qu’à la préservation des acquis de la nouvelle Algérie, une Algérie forte et prospère", a-t-il souligné.

Le ministre a indiqué que la presse électronique et les réseaux sociaux constituent des "armes redoutables" pour faire face aux campagnes de dénigrement et de désinformation, "à visée néocolonialiste, qui se veulent aussi un moyen de pression pour dissuader notre pays à renoncer à ses positions fermes et pérennes en faveur des nobles causes à l’instar de celles des peuples palestinien et sahraoui en quête d’indépendance".

Des "guerres de 4éme génération" qui diffusent "à outrance des fake-news pour manipuler les opinions publiques afin de déstabiliser les sociétés", a soutenu M. Bouslimani, affirmant que c’est ce que "tentent vainement les ennemis de l’Algérie à l’instar du makhzen et ses relais en s’attaquant à notre pays et son institution militaire, distillant de fausses informations, dérangés par nos grandes réalisations, l’union sacrée entre notre peuple et notre armée nationale populaire, notre souveraineté et notre liberté de prise de décisions".

Pour ce qui est des chantiers de la réforme du secteur, le ministre a fait savoir que le projet de la loi organique relative à l’information ainsi que celui de la loi sur l’activité audiovisuelle ont été finalisés et soumis à un examen d’étude de conformité juridique qui sera suivi par un débat au Parlement.

La prochaine étape, selon M. Bouslimani, sera consacrée à la préparation et l’élaboration des deux autres textes de lois, à savoir ceux relatifs à la publicité et au sondage d’opinion, qui sont programmés pour l’année en cours.

Le ministre a indiqué que la finalisation du cadre juridique régissant le secteur de la Communication n’est qu’une étape dans le parachèvement du processus de promotion de la presse nationale tel que prévu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Il a tenu à affirmer que les rencontres qu’il avait tenues avec les représentants de l’ensemble de la presse nationale publique et privée (presse écrite, audiovisuelle, électronique ainsi que les imprimeurs) ont permis de déceler les véritables problèmes de la profession.

Ces difficultés, a-t-il ajouté, "ne doivent en aucun cas être un prétexte pour empêcher nos médias d’aller de l’avant, sachant que notre objectif est de bâtir une presse nationale forte et professionnelle qui garantit une information crédible aux citoyens et défend les intérêts suprêmes du pays".

Bouslimani a rappelé que plus de 120 sites électroniques ont été enregistrés au niveau de son département ministériel depuis la parution de décret exécutif du 22 /11/ 2020 fixant les modalités d’exercice de l’information en ligne, soulignant que la presse électronique est une "exigence imposée par la technologie du numérique".

Sur un autre registre, le ministre a lancé un appel à tous les acteurs de la presse nationale afin de contribuer à la réussite du sommet des pays arabe qui aura lieu en Algérie et les Jeux méditerranéens prévus l'été prochain à Oran.