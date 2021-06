Un réseau criminel national, composé de trois individus spécialisés dans la vente d’armes prohibées de 6eme catégorie a été mis hors d’état de nuire, par les services de sécurité de Boumerdes, a-t-on appris, samedi, auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. "La bande exploitait les sites électroniques comme espace de promotion de ce type d’armes prohibées, a savoir des électrochocs de défense sous forme de lampe torche, généralement utilisés dans les opérations de vols et d’agressions de citoyens à travers le pays, pour porter atteinte à la sécurité publique", a indiqué, à l’APS, le chargé de la communication, le commissaire de police KrimoTouati. Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire, ont abouti à l’arrestation de trois personnes âgées entre 23 et 30 ans, originaires du Centre et de l’Est du pays, qui s’apprêtaient, selon la même source, à faire la promotion de ces armes prohibées au niveau du territoire de compétence. L'opération a permis la récupération de 32 armes prohibées de 6eme catégorie (des électrochocs de défense) de différent es formes, 13 cartouches pour électrochocs de défense et 22 bombes lacrymogènes, outre la saisie d’un petit camion, un véhicule touristique, une somme d’argent et huit chèques postaux. Les suspects ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes, a-t-on ajouté de même source.