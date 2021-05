Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu mardi avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun.

"J'ai eu un riche entretien avec mon homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla. Nous avons passé en revue les relations historiques liant nos deux pays, et les moyens de les élargir à tous les domaines. L'entretien a porté également sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et d'autres liées à la coopération internationale pour la lutte contre la Covid-19", a écrit le ministre sur son compte Twitter.