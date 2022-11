Une quantité de plus de six quintaux de viandes rouges et blanches avariées a été saisie à Bouira lors d’une opération menée par une unité de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, a-t-on appris dimanche auprès des services de la Sûreté de wilaya. "L'unité de la police de l'urbanisme et de la protection de l’environnement a intercepté un véhicule utilitaire transportant une quantité de plus de six quintaux de viandes rouges et blanches destinées à la consommation", a précisé à l’APS le chargé de communication de la Sûreté de wilaya, le commissaire Samir Toutah. Après vérification et contrôle de ces viandes, effectués en collaboration avec les services vétérinaires de la direction des services agricoles, "il s’est avéré qu'elles étaient impropres à la consommation n'ayant pas été soumises auparavant au contrôle sanitaire des services vétérinaires et ne répondant pas aux normes de conditionnement et d’hygiène", a expliqué le même responsable de police. Les services concernés ont procédé à la destruction et à l’enfouissement de ces viandes avariées saisies, au centre d’enfouissement techniq ue de Bouira. Des mesures judiciaires ont été prises à l’encontre des contrevenants, a conclu le commissaire Toutah.