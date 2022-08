Plus de quinze hectares de couvert végétal sont partis en fumée suite à un incendie qui s’est déclaré lundi matin au lieu-dit "Comminel" à Kadiria (Ouest de Bouira), où l’intervention des pompiers est toujours en cours, a-t-on appris mardi auprès de la protection civile. "Il s’agit d’un important incendie qui s’est déclaré dans la zone dite Comminel sur les hauteurs de Kadiria. Plus de 15 hectares ont été dévorés par les flammes et l’intervention de nos unités est toujours en cours sur le terrain pour maîtriser le feu", a expliqué à l’APS le chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. Dans la nuit de lundi à mardi, l’avion bombardier d’eau russe "Berieve BE 200", et deux hélicoptères de la protection civile, sont intervenus dans cette zone pour une mission d’extinction des flammes, selon l’officier Abdat. Une importante superficie d’olivier estimé à 7 hectares, ainsi que 5 autres hectares de broussailles et deux autres de maquis, a été notamment décimée par cet incendie. Douze camions d’extinction, ainsi que 46 agents de différents grades, sont déployés sur les lieux pour éteindre les feux. "Les unités de la protection civile d’Aomar et de Djebahia participent aussi à cette opération", a ajouté la même source.