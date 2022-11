Une quantité de près de 40 quintaux de viande de poulet impropre à la consommation a été saisie par les services de la direction du commerce dans un abattoir illicite à Ain Bessam (Ouest de Bouira), a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Cette opération a été menée par une brigade mixte des services du commerce et de l'agriculture à Ain Bessam, où ils ont contrôlé un abattoir illicite ne remplissant pas les conditions d'hygiène et de conditionnement, et qui exerce sans autorisation, selon les détails fournis par les services de la wilaya. "Une quantité de près de 40 quintaux de viande de poulet impropre à la consommation, a été saisie, et le travail sur cette affaire est toujours en cours avec les autorités locales en vue d'accomplir les procédures avec les services de sécurité", a-t-on expliqué de même source.