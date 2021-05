Le ministre du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a appelé lundi les acteurs du secteur à œuvrer à la réussite de la saison estivale 2021, soulignant la nécessité de renforcer le rôle des établissements relevant de sa tutelle et des directions exécutives dans la promotion du tourisme en Algérie.

Dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2021, le secteur du tourisme s'attelle à la mise en œuvre du plan promotionnel tracé pour chaque ville côtière, et au renforcement du travail participatif et interactif avec tous les départements ministériels concernés et les différents opérateurs et acteurs du secteur, a précisé M. Boughazi dans un communiqué rendu public au terme d'une rencontre nationale virtuelle pour faire le point sur les préparatifs de la saison estivale avec les directeurs du tourisme, de l'artisanat et du travail familial des 58 wilayas du pays et des représentants d'établissements relevant de sa tutelle.

La nouvelle dynamique que connaît le secteur du tourisme doit s'accompagner du strict respect du protocole sanitaire, a-t-il insisté.

Il a par ailleurs évoqué la diversification des offres touristiques proposées pour cette saison estivale, le renforcement du rôle des agences de tourisme et de la participation des artisans des wilayas du sud et des hauts plateaux aux expositions organisées dans les wilayas côtières, insistant sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux personnes aux besoins spécifiques et aux enfants dans toutes les activités estivales proposées.

Le communiqué a également détaillé les différentes mesures prises par les directions côtières pour assurer le succès de la saison estivale, ainsi que les programmes élaborés par le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et l'Office national algérien du tourisme.

Par ailleurs, un exposé a été présenté par le représentant du ministère au sein du Comité national de préparation des Jeux méditerranéens sur le rôle du secteur pour assurer la réussite de cet important événement sportif.

Durant la saison estivale 2021, 45 établissements viendront renforcer le parc hôtelier des wilayas côtières, contribuant à la création de 1.819 emplois directs, et 75 expositions d'artisanat seront organisées avec la participation de 2.688 artisans et 143 associations.