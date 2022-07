Les services des Douanes ont procédé à la saisie de quantités importantes de carburant (mazout) destiné à la contrebande à Bordj Badji Mokhtar (W. Adrar), a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale des Douanes."Les agents de la Brigade douanière polyvalente de Bordj Badji Mokhtar, relevant territorialement des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Adrar ont procédé, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les éléments de la Sûreté nationale, à la saisie de 26148 litres de mazout transportés à bord d'un camion-citerne, et de 200 tonneaux métalliques vides, suite à la perquisition d'un dépôt suspect", précise le communiqué.La même brigade a saisi lors de 4 opérations distinctes, en coordination avec les éléments de l'ANP, 14 marteaux compresseurs, 8 groupes électrogènes, 56 tonneaux contenant 11200 litres de mazout et 192 paquets de farine (50kg), ainsi que des pièces détachées, un camion et trois véhicules 4x4, selon la direction générale des Douanes.