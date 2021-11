Le district de gaz propane liquéfié (GPL) de Blida de la société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL) a relevé sa production à plus de 40.000 bouteilles de gaz butane/jour à la veille de la saison hivernale en raison de la forte demande exprimée sur ce produit, a-t-on appris mercredi auprès de la structure. "Pour couvrir la demande sur ce produit énergétique, dont la consommation augmente pendant l'hiver, le district GPL de Blida, qui couvre les quatre wilaya de Blida, Tipasa, Ain Defla et Médéa, a engagé plusieurs mesures pour relever ses capacités de production de 30.000 à plus de 40.000 bouteilles de gaz butane/jour", a indiqué à l’APS la cheffe du département commercial Mahdia Djabali. Mme Djabali a signalé également le renforcement des équipes de production au niveau de ses quatre centres d’enfûtage répartis sur quatre wilayas, à savoir Blida, Tipasa (commune de Hadjout), Ain Defla (commune de Lekhmiss) et Médéa (commune de Zoubiriya), outre le remplissage du centre de stockage et de distribution de Médéa à 80%. Suite à ces mesures, a-t-elle dit , "aucune perturbation n'a été enregistrée en matière de fourniture de bouteilles de gaz butane au niveau de ces quatre wilayas lors des récentes intempéries enregistrées dans les régions dans le Centre du pays". Par ailleurs, et afin de garantir la disponibilité de ce produit énergétique dans les zones reculées dont les routes peuvent être coupées en raison des intempéries, notamment en cas de chutes de neige, le district GPL de Blida a assuré un stock de sécurité suffisant au niveau de chaque commune éloignée, avec une moyenne de 210 à 280 bouteilles de gaz butane", a fait savoir la même responsable. Les communes concernées par cette dernière mesures, a-t-elle souligné, sont Souhane (210 bouteilles) et Chréa (280), situées sur les hauteurs de Blida, Beni Milek à Tipasa (280 bouteilles), elle aussi située en zone montagneuse, où les routes y menant sont souvent coupées en raison de fortes chutes chutes de neige ou de pluies, selon la même source. Un stock de sécurité suffisant a également été prévu pour couvrir les

besoins des habitants de chacune des communes de Zoubiriya, Ouled Brahim, Bouichoune et Ouled Bouachra, dans la wilaya de Médéa, avec une moyenne de 210 bouteilles de gaz butane par localité, a précisé Mme Djabali