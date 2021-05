Le ministère de l’Environnement organise, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, des actions de sensibilisation et d’information à travers le territoire national, et ce, par la mobilisation de ses directions de wilayas et maisons de l’Environnement ainsi que l’ensemble de ses organismes sous tutelle, a indiqué samedi un communiqué du ministère.