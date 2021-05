Depuis son lancement sur le marché algérien en 2015, la marque Bingo, acteur majeur dans les produits détergents et appartenant au groupe turc Hayat DHC, connait un succès croissant en proposant une large gamme de produits de qualité supérieure qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs algériens en matière de propreté, d’hygiène et de protection des vêtements. Afin d’accomplir son devoir sociétal, la marque Bingo, en association avec l’orphelinat « SOS Village d’enfants » de Draria, organise une grande collecte d’argent et de vêtements baptisée « Ersem Besma » au profit de cette population vulnérable que sont les orphelins, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de l’Enfance, le 1er juin de chaque année.

L’opération #Ersem_Besma s’étalera du 17 mai au 1er juin avec pour objectif, dessiner un sourire sur le visage de chaque enfant orphelin.

Cette opération sera scindée en 2 grandes étapes :

· Lors de la première étape, les internautes sont invités à participer en faisant un don de vêtement en s’inscrivant sur une plateforme spécialement créée à cet effet http://bingo.dz/dessine-un-sourire . Pour chaque participation, Bingo s’engage à reverser 100 DA au profit des enfants orphelins.

Lors de la deuxième étape, l’équipe Bingo se déplacera dans les différentes villes du pays pour collecter les vêtements promis par les donateurs inscrits sur la plateforme internet. Ces vêtements, après lavage, seront conditionnés et acheminés vers l’association.

Des points de collecte seront également installés dans les surfaces commerciales à forte fréquentation afin de collecter des vêtements que Bingo s’engage à faire parvenir à des familles ou à des personnes dans le besoin.

L’opération « Ersem Besma » bénéficiera également du soutien d’influenceurs bénévoles, notamment à travers les réseaux sociaux phares, Instagram et Facebook. Ces influenceurs se mobiliseront pour promouvoir cette œuvre caritative et inciter leur communauté à y prendre part, partant du principe que plus la participation sera massive, plus le don financier reversé par Bingo à l’association « SOS Village d’enfants » sera important.

Bingo est convaincue que cette opération caritative « Ersem Besma » connaitra une participation massive des Algériennes et des Algériens, réputés pour leur solidarité active et leur immense générosité à l’égard des populations vulnérables.