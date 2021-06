BINGO, marque du groupe turc HAYAT DHC, spécialisé dans la production de détergents et de produits d‘hygiène dans son usine de Bouinan (wilaya de Blida), réputé pour la qualité supérieure de ses produits et de son engagement citoyen, a organisé mercredi 2 juin 2021, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de l’Enfance, une cérémonie de remise officielle de dons au profit de l’association des enfants orphelins, « SOS Villages d’Enfants » de Draria. Cette cérémonie vient parachever le succès de l’action caritative et collaborative lancée par BINGO, début mai, sur les réseaux sociaux sous le slogan « Ersem_Besma » faisant appel aux qualités de générosité et de fraternité qui ont toujours caractérisé les Algériens.

Cette opération caritative se voulait impactante de par son coté collaboratif entre la marque et les citoyens. En effet, pour chaque don de vêtements promis par le biais de sa plateforme digitale, la marque BINGO s’engageait à reverser 100 DA à l’association « SOS Villages d’Enfants » de Draria.

Lors de cette cérémonie, empreinte de chaleur et de convivialité et dont la couverture médiatique a été assurée par de nombreux organes, les représentants de la marque BINGO ont eu l’immense plaisir de remettre aux représentants de l’association « SOS Villages d’Enfants » de Draria un chèque de deux millions de dinars (soit 200 millions de centimes).

Les représentants de la marque BINGO ont profité de cette cérémonie pour adresser leurs remerciements à l’ensemble des personnes et institutions qui ont, de près ou de loin, participé et contribué au succès de l’opération « Ersem_Besma » dont l’objectif est de dessiner un sourire sur le visage des enfants orphelins. Cette opération traduit l’engagement citoyen et le sens de la responsabilité sociétale de la marque BINGO.

Pour ce qui est des vêtements qui seront collectés, les représentants de la marque BINGO se sont engagés, après leur tri et leur nettoyage, à les distribuer aux enfants défavorisés au cours des prochaines semaines.

La marque BINGO invite par la même occasion toutes les personnes qui souhaitent faire don de vêtements au profit des enfants des catégories sociales nécessiteuses ou défavorisées, à les déposer au niveau des points de collecte prévus à cet effet (informations disponibles sur la page Facebook de la marque). Ce faisant, ils contribueront activement à redonner le sourire à cette population vulnérable que sont les enfants démunis. #Ersem_Besma !