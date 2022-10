S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture des travaux de la 24e édition de la semaine nationale du Sain Coran, Belmahdi a mis en avant "le grand rôle éducatif qu'assument les zaouïas dans l’apprentissage du Sain Coran aux enfants, tout en contribuant à préserver notre référence religieuse nationale à travers les générations".

Dans le même sillage, Belmahdi a salué les efforts de la zaouïa de Cheikh Ahmed Benaissa de Karzaz, qui totalise actuellement quelque 300 jeunes disciples.

Il a, à cette occasion, affirmé que cette manifestation, placée sous le thème "L'immigration dans le Saint Coran: Loyauté aux patries, action et conviction", et ce à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance et la Journée nationale de l'immigration (17 octobre), a pour objectif d’encourager l’apprentissage du Sain Coran et d’ancrer les valeurs de cette tradition auprès des familles algériennes.

Organisé sous le haut patronage du Président de la République,. Abdelmadjid Tebboune, cet évènement qu’a abrite la salle omnisports de Béni-Abbès (18-20 octobre) est encadré par une pléiade d’enseignants universitaires et imams.

Cette manifestation cultuelle à laquelle prennent part près de 200 participants venus des quatre coins du pays, se distingue notamment par la création de trois nouveaux volets dans le concours national de récitation du Coran à savoir: la récitation du Coran dans les 7 versions et de "Matn Echatibia", le concours féminin de récitation du Coran pour les femmes de plus de 15 ans, la récitation du Coran pour les classes d'alphabétisation relevant du ministère de tutelle pour les personnes âgées de plus de 50 ans (au moins 10 chapitres du coran), a-t-on ajouté.