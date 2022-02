Lors d'une réunion de coordination et d'évaluation avec les directeurs de la santé des wilayas, tenue lundi par visio-conférence, le ministre de la Santé a salué "les efforts déployés par les directeurs de la santé et leur engagement à mettre en œuvre les différentes recommandations du ministère, notamment l'affectation de structures et de services de soins au Covid-19 à travers tous les établissements de santé, avec le maintien des spécialités vitales telles que la gynécologie-obstétrique, la réanimation, la chirurgie générale, les urgences et la pédiatrie, en plus de la mise à disposition en grandes quantités de tous les médicaments pour le traitement des malades Covid, notamment les anticoagulants", a précisé la même source.

Benbouzid a évoqué les cas Covid-19 enregistrés parmi les professionnels de santé, saluant leur sens de responsabilité face à cette pandémie depuis son apparition. Il a souhaité un prompt rétablissement aux malades, a ajouté le communiqué.

Concernant l'importance de la vaccination anti-Covid, le premier responsable du secteur a souligné la "nécessité d’intensifier cette opération qui est le seul moyen d'endiguer la pandémie", appelant les wilayas qui ont enregistré un faible taux de vaccination à vulgariser la vaccination.

Benbouzid a, par ailleurs, appelé les directeurs de la santé à accorder la priorité aux services des urgences dans les programmes de réaménagement prévus, compte tenu de l'importance de ces services qui sont, a-t-il dit, l’interface des hôpitaux. "C’est un défi qu’il faut relever dans les meilleurs délais", a-t-il soutenu.

Le ministre a également plaidé en faveur de l'amélioration des prestations de proximité fournies aux citoyens, par l’augmentation des structures sanitaires de proximité dotées de diverses spécialités importantes pour épargner aux citoyens la contrainte des déplacements vers les établissements et centres hospitaliers et leur assurer une prise en charge au niveau des Etablissements publics de santé de proximité.