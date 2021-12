Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a reçu dimanche à Alger le directeur général des laboratoires chinois "Sinovac", Gao Qiang, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre s'est tenue au siège du ministère en présence de l'inspecteur général du ministère, El-Hachemi Chaouche, la directrice générale de la pharmacie et des équipements médicaux, Pr. Wahiba Hadjoudj, et du directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar, a précisé la même source. A cette occasion, le ministre de la Santé s'est félicité du "niveau des relations entre les deux pays qui remontent aux années 1960", rappelant que "la Chine a été le premier Etat non arabe a reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)". Le directeur général de "Sinovac" a estimé que "l'acquisition par l'Algérie du vaccin anti-covid auprès des laboratoires qu'il dirige traduit la confiance placée par le gouvernement algérien dans son homologue chinois", mettant en avant les facilités accordées par l'Algérie à "Sinovac". Benbouzid a, par ailleurs, écouté les explications du directeur général de "Sinovac" concernant la vaccination des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes.