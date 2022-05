Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a ouvert lundi la porte à un retour de l’attaquant de l'OGC Nice (Ligue 1/ France) Andy Delort, qui a décidé au début de la saison dernière de mettre en parenthèse la sélection pour se consacrer à son club. "Les choses vont rentrer dans l’ordre avec le temps pour Delort. Il a été exemplaire quand il était avec nous, c’est juste une prise de position qu’il a eu par rapport à la sélection. Une prise de position dans un groupe est une bombe, ce n’était pas acceptable pour nous. Maintenant, il y a d’autres éléments qui sont apparus, il aura l’occasion d’en parler. L’équipe nationale n’appartient pas à Belmadi ", a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Ayant rejoint la formation niçoise en août 2021, Delort (30 ans) avait décidé de se retirer momentanément de la sélection pour se consacrer à son nouveau club, chose qui avait été mal perçue par Belmadi à l’époque. " L’équipe nationale ne m’appartient pas, j’en suis garant pour l’instant. Il nous a dit qu’il voulait se concentrer pendant un an sur son club. Rester sur le banc de touche avec son club ne le dérange pas pourtant?. Il a pris une décision, on en a pris acte, on avance. Ca aurait été la même chose si c’était Riyad Mahrez. Je défends les valeurs de mon pays. Je ne me reconnais pas dans ce discours. On peut commettre des erreurs, mais pas dans ce domaine-là", avait déclaré le coach national lors d’une conférence de presse tenue le 27 février dernier. Delort s'est distingué lors de sa première saison avec Nice, en inscrivant 18 buts, toutes compétitions confondues, et délivrant 2 passes décisives. Il devrait signer son grand retour chez les " Verts" en septembre prochain, à l'occasion de la double confrontation face au Niger, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 en Côte d’Ivoire.