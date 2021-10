Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a été honoré, à l'ouverture de la 21 session du Festival arabe de la radio et de la télévision de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), a affirmé, mercredi, un communiqué du ministère. Invité d'honneur de la 21e session du Festival arabe de la radio et de la télévision de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) à Tunis, M. Belhimer "a été honoré par le président de l'ASBU, Mohamed Abdel Mohsen Al Awash et son directeur général, Suleiman Abderrehim". Dans son allocution, mardi, lors de la 21e session du Festival arabe de la radio et de la télévision de l'ASBU, M. Belhimer a souligné que "l'option du renouveau s'impose aux médias arabes pour garantir la pérennité des entreprises médiatiques". En dépit du fait que certains médias arabes soient parvenus à entrer en compétition via leurs différents supports médiatiques, "ce progrès demeure insuffisant face aux défis de l'espace électronique où l'investissement exige des moyens énormes et des programmes stratégiques au plan régional", a poursuivi le ministre.