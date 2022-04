La banque dédiée au financement des projets d'habitat sera lancée effectivement le 1er novembre prochain, a fait savoir jeudi à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.

Le ministre s'exprimait dans une déclaration à la presse en marge d'une plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales et présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.

Belaribi a indiqué, dans ce cadre, que le dossier de transformation de la Caisse nationale du logement (CNL) en une institution financière dédiée exclusivement au financement du logement a été examiné mercredi en réunion du gouvernement, où il a été convenu de mettre en place un bureau d'études chargé d'apporter des solutions aux problèmes techniques et financiers empêchant cette opération.

Il a été convenu durant cette réunion que le lancement effectif de cette nouvelle institution financière aura lieu le 1er novembre 2022, a ajouté le ministre.

Le ministre a expliqué que "la banque du logement se veut une institution financière qui facilitera au secteur de l'habitat le financement des programmes de logement, toute formule confondue sociales et autres, et optimisera la cadence de la réalisation et du lancement des projets.

La création de la "banque de l'habitat" figure parmi les 54 engagements du programme électoral du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé Belaribi.