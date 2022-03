Les participants à la rencontre nationale sur le thème de la "Coexistence pacifique et du vivre en commun", organisée à Bechar, ont recommande lundi la valorisation de ce genre d’activités scientifiques pour débattre et enrichir l’ensemble de la question liée au vivre ensemble, en préparation d’une rencontre internationale sur ce thème. Des intervenants ont insisté sur la valorisation de la culture de la coexistence dans la paix et son inclusion dans les programmes éducatifs et de formation, avant d’appeler à une vision rationnelle sur les plans social, politique et médiatique, de sorte à favoriser la cohésion au sein de la société algérienne, dans le cadre du vivre en commun. La promotion, l’activation et l’encouragement du rôle de la société civile pour promouvoir les valeurs d’amitié, de respect mutuel et de solidarité dans les différents espaces publics, ont aussi été prônés par les participants, dont des chercheurs et universitaires et représentants de la société civile. La rencontre a été marquée par la présentation de 5 communications ayant trait à des thèmes liés à la culture de la coexistence pacifique et du vivre ensemble, des socles du vivre ensemble, de l’approche sociologique pour le renforcement de la dynamique du vivre ensemble en paix dans la société et de la déontologie du vivre en commun. L'objectif de la rencontre est l’ancrage et la vulgarisation de la culture de la paix, selon le Dr. Ahmed Triki, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université "Mohamed Tahri" de Bechar.