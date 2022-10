Une production de 225.741 quintaux de dattes, toutes variétés confondues, est attendue à Bechar, au titre de l'actuelle saison agricole 2022-2023, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). La campagne de cueillette cible une superficie de 4.550 hectares sur les 5.187 hectares consacrés à la filière phœnicicole sur le territoire de la wilaya, a indiqué le chef de bureau de production végétale à la DSA, Yahia Laakri. La DSA prévoit une augmentation de plus de 18.000 quintaux par rapport à l’année précédente, qui s’est soldée par une récolte de 207.461 quintaux de dattes, concernant notamment les deux variétés principales, à savoir "Ghars" (dattes molles), avec 196.877 quintaux et "Degla-Baida" (dattes sèches), avec 10.584 quintaux, a-t-il ajouté. Dans une perspective de développement de la filière phoenicicole dans cette wilaya du Sud-ouest du pays, le même responsable a fait savoir qu'un projet portant sur la réhabilitation des anciennes palmeraies sera prochainement lancé par la DSA dans les communes de Taghit, Lahmar et Beni-Ounif.