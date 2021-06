Les éléments du service régional anti-drogue ont procédé à l’interpellation de cinq (5) présumés narcotrafiquants et la saisie de 19,5 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la sureté de wilaya de Bechar. Supervisée par la justice, cette opération est intervenue à la suite de renseignements policiers faisant état de l’imminent acheminement par une bande criminelle organisée d’une importante quantité de drogue de la localité frontalière de Sfissifa à destination de Bechar, a-t-on précisé. L’exploitation de ces renseignements, avec la contribution des services spécialisés du secteur opérationnel de la troisième Région militaire (3e RM), a permis dans une première phase l’interpellation de deux (2) individus à bord d'un véhicule touristique dans un barrage policier sur l’axe routier Lahmar-Bechar (Nord-ouest de la wilaya), a-t-on indiqué. Il a été ensuite procédé à l’interpellation d’un troisième suspect dans cette affaire et la découverte à bord de son véhicule de la quantité susmentionnée de kif traité, puis à l’interpellation de deux (2) autres membres de la bande criminell e, dont un (1) dans la localité de Lahmar (25 km au nord de Bechar), a-t-on expliqué. En plus de la drogue, les forces de l’ordre ont saisi au cours de cette opération trois véhicules touristiques, un montant de 110.000 DA ainsi que cinq (5) appareils de téléphone mobile, a ajouté la source. Après finalisation du dossier d’enquête policière, trois (3) des mis en cause ont été placés en détention provisoire pour notamment "détention de drogues illégalement aux fins de commercialisation illégale, transport dans le cadre d'une bande criminelle organisée, importation de drogues de manière illicite et contrebande à un degré dangereux menaçant l'économie nationale et la santé publique". Les deux (2) autres suspects dans cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur prés le tribunal de Bechar.