Deux présumés narcotrafiquants ont été interpellés par les éléments du service régional anti-drogue qui ont saisi en leur possession 14,4 kilogrammes de kif traité, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et d’orientation de la sûreté de wilaya de Bechar. Cette opération policière, réalisée en coordination avec les services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la troisième Région militaire (3e RM) et sous la supervision de la justice, est intervenue suite à l’exploitation de renseignements policiers faisant état de l’introduction de drogues à partir des frontières ouest du pays, a précisé la même source. Après enquête, il a été procédé à l’identification et l’interpellation des deux présumés trafiquants de drogue, lors d’un barrage routier mis en place par les policiers sur le tronçon nord de la RN-6 reliant le Sud-ouest du pays au Nord et la saisie de la drogue en leur possession, qui était bien dissimulée dans un véhicule de tourisme, a-t-on ajouté. Présentés à la justice, les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Bechar, sous le s chefs d’inculpation de possession, exposition, commercialisation, transport et stockage illégaux de drogue, dans le cadre d’une bande criminelle organisée, et contrebande à un grave degré pouvant menacer l'économie nationale et la santé publique, a-t-on fait savoir.