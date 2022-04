Les équipes de recherche de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne (FDPS- ITDAS) d’Abadla plaident pour la promotion et le développement de la culture à grande échelle des plantes de Quinoa et de Sesbania à travers les zones agricoles de la wilaya de Bechar.

"Il appartient aujourd’hui de mettre en œuvre un programme de promotion et de développement des cultures à grande échelle de ces plantes à travers les grandes exploitations agricoles de la région, à la suite d’expériences pilotes qui se sont avérées "concluantes" en matière de culture de ces deux plantes au niveau de la FDPS d’Abadla, a affirmé à l’APS la directrice de la ferme de démonstration et production des semences de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne (FDPS- ITDAS) d’Abadla, l’ingénieur-agronome Houria Bouneder.

L’expérience de culture de ces deux plantes non endémiques et non autochtones de l’Algérie, au niveau de la FDPS et de deux (2) exploitations agricoles de la région, ont incité à plaider pour leur culture à grande échelle à travers la wilaya et ce, pour leur atouts tant pour les consommateurs et les éleveurs que pour l’environnement, a-t-elle précisé.

Grâce à ces expériences menées par les équipes d’agronomes et techniciens de la FDPS, sont produites actuellement au niveau de la FDPS les graines de ces deux plantes, et ont été distribuées à certains agriculteurs qui ont accueilli favorablement ces nouvelles cultures, inconnues jusque-là dans la région, a-t-elle relevé.

Le Quinoa, qui est une plante originaire d’Amérique du sud, s’adapte facilement aux sols de la région et a l'avantage de pouvoir s’adapter aux milieux inhospitaliers, aux vents violents, à la sécheresse et au gel, a-t-elle fait savoir.

Cette plante herbacée, dont la pionnière sur les recherches et essais sur le terrain dans le pays est l’agronome Halima Khaled de l’ITDAS-Biskra, mesure jusqu'à 2 mètres de haut et appartient à la famille des légumes à feuilles (épinard, betterave, etc) dont sont récoltées les graines pour être consommées comme une céréale, a expliqué la chercheuse.

Le Quinoa se prépare de la même façon que le riz et ses graines, en forme de petites perles de couleur ivoire,? transparente après cuisson. Il a de nombreuses valeurs nutritionnelles, dont huit (8) acides aminés indispensables pour la santé des consommateurs, telles que la cystine, lysine et méthionine, et contient des acides gras insaturés, dont les oméga 3, sans compter sa teneur en minéraux (fer, magnésium, phosphore, potassium, zinc, calcium), en plus des vitamines B et E, a ajouté Mme Bouneder.

Le quinoa a été introduit en Algérie en 2013, à l’occasion de l’année internationale du Quinoa, par l’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers un projet régional concernant huit (8) pays dont l’Algérie.

Plantes introduites dans le cadre de programmes de recherches

L'arbre Sesbania bispinosa a été, quant à lui, introduit par l’ITDAS, dans le cadre d’un programme de recherche appliquée sur l’utilisation des eaux saumâtres et salées en Afrique du Nord, et ce, avec la coopération du Centre arabe d’études des zones arides et des régions sèches (ACSAD), dans le but de sa culture comme plante fourragère, pouvant répondre aux besoins et préoccupations des éleveurs en matière d’aliments de cheptels, car la plante allie à la fois rendement élevé et rusticité.

Cet arbre, dont les semences ont été distribuées aussi à des agriculteurs de la région, notamment à Bechar, Kerzaz et Beni-Abbès, est cultivé actuellement dans de petites parcelles.

Le souhait actuellement est de développer sa culture sur de grandes surfaces pour en faire un aliment de cheptel et pallier les rendements faibles des autres cultures fourragères, étant donné que cette plante se développe rapidement et résiste aux aléas climatiques et aux sols à teneur de salinité, comme c’est le cas dans plusieurs zones agricoles de la région.

Sesbania, qui est un arbre originaire d’Asie, s’est adapté au cours des essais à la FDPS et sa culture dans les zones de Bechar, Kerzaz et Beni-Abbès, a donné des résultats "encourageants" pour son essor, signale Mme Bouneder.

Cette plante, en plus de ses atouts en tant qu’aliment de cheptels, est riche en acides aminés et a des propriétés culinaires et pharmaceutiques, et s’adapte au climat chaud, comme est le cas de la région du Sud-ouest du pays.

Les équipes d’agronomes de la FDPS-ITDAS d’Abadla ont également obtenu, dans le cadre des expériences de recherches, des résultats "encourageants" en matière de culture du Safran et du Moringa, selon Mme Bouneder.

La FDPS-ITDAS d’Abadla est une structure de recherches, développement et d’études techniques sur les ressources naturelles et la production agricoles en milieu saharien.