L’ensemble féminin de chant et musique "Lemma" de Béchar sera en concert le 1er décembre à l’Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, a-t-on appris dimanche de la chanteuse Souad Asla. "Nous allons donner un concert le 1er décembre prochain à l’Opéra d’Alger où notre ensemble composé de sept femmes musiciennes présentera au public les différentes pièces musicales de notre répertoire puisé essentiellement dans les traditions musicales et artistiques de la Saoura, à savoir Diwane, Ferda,Tindi, Hadaoui et autres expressions musicales populaires de notre région", a déclaré Souad Asla, chanteuse au sein de cet ensemble. "Cet ensemble artistique féminin créé en 2015 et qui a à son actif plusieurs tournées nationales et internationales entend perpétuer les traditions musicales féminines séculaires de la région de la Saoura et contribuer ainsi à la sauvegarde d’un pan du patrimoine culturel de cette région", a-t-elle souligné.