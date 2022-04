Le film documentaire sur l'artiste Hasna El Bacharia, intitulé "La Rockeuse du désert", de Sara Nacer a reçu le prix du meilleur long métrage documentaire au 38ème festival "vues d’Afrique" qui s'est déroulé du 1er au 10 avril à Montréal (Canada), a-t-on appris samedi de la cinéaste.

''Je suis très touchée par cette distinction, qui traduit la reconnaissance de l'incroyable parcours de Hasna El Bacharia ce qui permettra à Hasna de recevoir toute la reconnaissance qu'elle mérite'',a déclaré à l'APS Sara Nacer.

''Le film a été aussi projeté au festival "cinéma du monde de Sherbrooke" (Canada), suivi d’un débat'', a ajouté la jeune cinéaste.

''J'espère que mon œuvre soit à l'avenir projetée aussi en première à Alger en présence de Hasna El Bacharia, et je suis très heureuse que la sélection de ce film à d’autres festivals se confirme'', a-t-elle souligné.

"La Rockeuse du désert" d’une durée de 1h 15min, tourné et mis au point sur une période de presque dix (10) années, qui est un portrait intime et profond de Hasna El Bacharia, a été qualifié de ''Petit bijou'',par la presse canadienne, dans un article paru au journal ''Le Devoir'', sous le titre "La Rockeuse du désert, hommage à une pionnière".

"Cette œuvre cinématographique, première du genre consacrée à la première femme à jouer avec virtuosité le Guembri, l'unique instrument à cordes de la musique et danse Diwane, et réservé uniquement aux hommes (Maâlem), trace l'itinéraire géographique, social et culturel de Hasna El Bacharia", avait indiqué dans une précédente déclaration à l'APS, la cinéaste qui réside actuellement au Canada.

Selon elle, ce film documentaire est "sans doute une marquante contribution pour une meilleure connaissance de l’œuvre artistique de Hasna".

"Il s'agissait aussi de "faire connaître le genre musical Diwane qui est un des plus important patrimoine culturel national", a-t-elle précisé.

La jeune cinéaste, Sara Nacer a réalisé plusieurs documentaires à Montréal avec lesquels elle a réussi à décrocher plusieurs prix et autres distinctions.