La start-up "Aquayate", spécialisée dans la production de la spiruline (algue séchée) et des produits à base de cette cyanobactérie, est en voie de se faire une place sur le marché local et national dans ce genre de produit, ont affirmé mardi ses deux jeunes fondatrices à Bechar.

"Nous œuvrons, depuis l’entrée en activité de notre start-up en avril 2021, à nous frayer un chemin sur le marché local et national en matière de production de la spiruline et dans la distribution de produits à base de cette cyanobactérie", ont précisé à l’APS Saoussen Ben-Mohamed et Roua Isra Adel.

"Actuellement, nous enregistrons quotidiennement une dizaine de vente en ligne de spiruline en poudre et autres produits alimentaires à base de spiruline, comme le couscous, pâtes-alimentaires et riz", assurent-elles en signalant avoir mis sur le marché leurs produits, à travers une mini-station de production de cette algue spiralée, installée dans une serre sur la terrasse du bâtiment abritant le siège de la start-up, où se trouve également le laboratoire, "le tout financé sur fonds propres".

Selon Melle Roua Isra Adel, spécialiste en management, les produits proposés, notamment le couscous et les pâtes alimentaires à base de spiruline, sont le fruit de l’innovation en la matière, de même qu’ils constituent, "une Première" dans le pays, étant donné qu’elles sont les seules à les commercialiser actuellement dans le pays.

Pour Melle Ben-Mohamed, spécialiste en microbiologie, chargée du processus de production et suivi de la culture de la spiruline, l’objectif est de faire connaître aux consommateurs, et aux citoyens en général, la valeur nutritionnelle de la spiruline qui "contient plus de protéines (65% à 92% de protéines digestes), de fer, de bêta-carotène, de vitamine B12 et d’acide gamma-linolénique, qu’aucun autre aliment, animal ou végétal, connu".

La spiruline, une algue aux nombreuses vertus pour la santé

La spiruline a de nombreuses vertus pour la santé humaine et permet de traiter l’hypercholestérolémie, la rhinite allergique et le diabète, en plus de stimuler le système immunitaire et favoriser la perte de poids, a-t-elle ajouté. Elle est aussi une matière première dans la préparation de produits parapharmaceutiques et d'aliments pour l'aquaculture et les animaux domestiques, notamment les oiseaux, selon les deux jeunes fondatrices d’Aquayate."C’est grâce au savoir et techniques acquises auprès du Dr Hiri

Abdelkader, durant un cycle de formation d’une dizaine de jours sur le thème Initiation aux techniques de la culture de spiruline, en mars 2021 à Tamanrasset, que le processus de culture de la spiruline a été maîtrisé", ont précisé les co-fondatrices de cette startup ajoutant qu'il s'agit ainsi d'un projet développé avec le concours et l’appui de l’Université de Bechar et du secteur de la Pêche et de l’Aquaculture. "Le scientifique Hiri Abdelkader passe pour être l’un des précurseurs de cette filière dans le pays, à savoir la culture de la spiruline (dans la région de Tamanrasset) que nous avons introduite dans le cadre de notre projet, vu que sa culture est adaptée aux conditions climatiques des régions sahariennes, à l’exemple de celle de Bechar", ont-elles indiqué en annonçant leur volonté de mettre en place des formations d’initiation aux techniques de culture de la spiruline pour le développement de la filière dans la région.

"Aquayate" a été distinguée plusieurs fois par des prix nationaux, dont la 6ème place à "Algeria Start-up Chalenge" (Alger, mars 2020), une distinction au cours du "Tech-Boot-Camp" organisé par Brenco, un incubateur de start-up et tout récemment la troisième place du prix de la première édition du challenge annuel de la femme entrepreneure (Annual Women Entrepreneur Challenge), organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme à Alger, ont fait savoir Saoussen Ben-Mohamed et Roua Isra Adel.