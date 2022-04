C’est au cours de la soirée animée à l’occasion de la 5ème édition de la manifestation "Natfakrou Lahbab", que cet hommage a été rendu à l’une des icônes de la chanson Algérienne notamment le style patrimonial Diwane.

Un grand moment d'émotion a régné sur la salle de la cinémathèque, lorsque la Diva fait son apparition en compagnie de ses musiciennes, qui ont fait vibrer la salle, grâce aux différents morceaux écrits et composés par l’artiste elle-même et chanter en chœur par la présence constituée majoritairement de femmes.

L'hommage rendu à l’artiste de son vivant, "est un acte de notre attachement à promouvoir et accompagner les artistes de la région", a indiqué le wali de Bechar, Saïd Mohamed Benkamou.

Avant d'entamer la soirée, le wali a rendu une visite de courtoisie à la diva du Diwane, chez elle en compagnie du président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bechar et d’autres responsables locaux.

Bon nombre d'artistes présents à cette soirée ont salué l'organisation de cet hommage du vivant de l'artiste.

"C'est une louable initiative de rendre hommage de son vivant à une si grande dame, qui durant plus de 50 ans a contribué à la préservation et à la mise en relief d’un pan important de la culture et du patrimoine national", ont-ils souligné.

Le président de l’association culturelle "Saharienne", principale organisatrice de la manifestation "Natfakrou Lahbab", Noureddine Rahou, ayant accompagné la diva du Diwane sur plusieurs scènes artistiques nationales et internationales a considéré que Hasna El Bacharia, en plus d'être "un phénomène unique de la musique Diwane", puisqu'elle est la seule femme à jouer le Guembri, seul instrument à cordes à la base de cette musique, est "une artiste qui mérite tous les égards et respects, de par son attachement à promouvoir la culture nationale à travers le pays et à l’étranger".

La manifestation "Natfakrou Lahbab", (7-25 avril) avec la participation d’une centaine d’artistes et de groupes folkloriques, est un rendez-vous important pour la promotion des jeunes artistes participants à ce rendez-vous artistique, a-t-on souligné.