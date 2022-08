Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Ain Touta dans la wilaya de Batna ont saisi 74.892 comprimés psychotropes et une somme de 790.000DA constituant les revenus de ce trafic en plus d’un camion utilisé dans le transport et la contrebande de ces produits prohibés, a-t-on appris lundi de la cellule de communication et des relations générales près de la sûreté de wilaya. L’opération a été réalisée sur la base de renseignements sûrs permettant l’arrestation d’un camion en provenance d’une des wilayas frontalières du sud vers une wilaya de l’Est du pays, selon la même source qui a précisé que le camion était chargé de vaches pour camouflage conduit par un individu âgé de 29ans. La fouille du véhicule a permis la découverte de cette quantité "considérable" de psychotropes bien dissimulée et une somme d’argent évaluée à 290.000 DA constituant les revenus de ce trafic en plus d’un téléphone portable utilisé dans cette opération. La poursuite de l’enquête et la bonne exploitation des renseignements ont permis aux éléments de cette brigade d’identifier le complice de l’individu arrêté, un repris de justice âgé de 24ans, a ajouté la même source qui a précisé que l’autorisation de perquisition au domicile de la deuxième personne arrêtée a permis la découverte d’une somme de 500.000 DA (revenue de ce trafic) en plus d’une quantité de psychotropes. Les deux suspects ont été présentés, après achèvement des procédures de l’enquête, devant les instances judiciaires compétentes territorialement, selon la même source sécuritaire.