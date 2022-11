La ville de Batna accueillera du 4 au 9 novembre la 12ème édition du festival culture national du théâtre amazigh, a-t-on appris lundi auprès du commissaire du festival. Les adeptes du théâtre d’expression amazighe seront invités à assister à des spectacles programmés durant cette édition à la maison de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa de la ville de Batna, a précisé la même source. Huit pièces de théâtre seront présentées durant ce festival par des troupes de Bejaia, Tizi Ouzou, Bouira, Illizi, Ouargla et du théâtre régional de Batna qui participe avec la pièce "Casting". En marge du festival, une journée d’étude sur "la littérature amazighe, état des lieux et perspectives" et une exposition de livres seront organisées.