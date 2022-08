Les familles trouvent en ce lieu paisible à l'ombre des pins d'Alep, un espace de repos et de détente, où l'air pur est chargé des senteurs de diverses plantes aromatiques, notamment l'armoise, le romarin et le thym.

Le petit village de Condorcet traversé par la route menant vers cette aire de repos enregistre un dynamisme particulier à la faveur de cette affluence de visiteurs. Il faut venir de bonheur, car les retardataires peinent à trouver une place sur cette aire distante de quelques kilomètres de la forêt, assure le jeune Djemaï Hamou, en tentant d'éloigner ses vaches de la route.

Un autre jeune Saâd El Amri, vendeur ambulant de thé et de cacahuètes habitué du lieu, assure que cette affluence a suscité le développement de certains petits métiers et augure d'horizons prometteurs pour les jeunes de cette localité, qui s'affirme peu à peu comme destination touristique.

L'affluence des visiteurs est quasi ininterrompue tout au long de l'année, et atteint des pics en période estivale en raison de la fraicheur qui caractérise ce lieu en fin de journée, a-t-il ajouté.

Pour Saâd, ici tout émerveille, y compris les rayons de soleil qui se faufilent au travers des feuillages des vieux arbres pour dessiner sur les pierres du pont romain un tableau remarquable.

La notoriété de cette aire, qui se trouve à Hamla relevant du parc national Belezma, réside aussi dans son prolongement par la route montagneuse connue comme la route d'Oum Rekha entre Batna et Merouana, qui traverse une des plus denses et des plus belles forêts de la wilaya de Batna, ont assuré nombre de citoyens approchés.

Paysages à couper le souffle

Le visiteur, qui découvre pour la première fois l'aire de repos Hamla et se laisse guider vers ce sanctuaire naturel en empruntant la route à gauche du pont romain, sera sans doute émerveillé par la biodiversité et les paysages naturelles à couper le souffle de la forêt s'étendant des deux côtés de la route montagneuse de 28 km reliant Batna et Merouana.

Les majestueux cèdres de l'Altas composent à perte de vue la dense forêt le long de la route de Hamla à Ain Kerrouch et Theniet El Guentas jusqu'à Ali Nemeur, Oum Rekha et Ali Nemeur à Merouana formant des paysages fascinants comme "provenant d'un monde féérique", assure Hamoudi Zedam, rencontré sur les hauteurs de Condorcet en train de remplir quelques bouteilles de la source Ain Kerrouch.

Selon ce visiteur, la nature paisible de ce lieu féérique l'a subjugué, assurant que sa famille et lui y trouvent un plaisir renouvelé à chaque visite.

Rencontrée à Oum Rekha en compagnie de son mari et ses enfants en pleine séance de selfies pour immortaliser leur passage par ce sanctuaire, Mme Leïla Naâmane a affirmé préférer les réserves forestières aux plages bondées et aux grandes villes côtières.

"Ici le visiteur trouve calme et sérénité et passe d'agréables moments", a ajouté cette dame, qui a néanmoins regretté "l'absence de toutes commodités ou services pour l'accueil des visiteurs qui doivent apporter tout ce dont ils ont besoin".

Les patrouilles ininterrompues effectuées par la gendarmerie nationale et les forestiers ainsi que les actions de sensibilisation menées depuis le début de l'été par certaines associations écologiques ont également fait de ce lieu un endroit "calme et paisible".

Malgré le grand nombre de sites au parc national de Belezma fréquentés par les visiteurs, les amoureux de la nature et autres adeptes de randonnée, de camping et d'alpinisme, l'aire de repos de Hamla reste la plus appréciée du fait de la densité de ses peuplements de cèdres, faisant d'elle un sanctuaire unique en son genre dans la wilaya, qui mérite valorisation dans une perspective de développement durable d'un écotourisme de montagne, ont estimé plusieurs visiteurs.

Pari sur les forêts récréatives pour relancer le développement

Les autorités de Batna misent sur les forêts récréatives pour relancer le développement et valoriser cette richesse dont la superficie estimée à 327.180 hectares, soit 27% de la superficie de la wilaya, en fait d'elle la première au niveau national.

Pour atteindre cet objectif, deux forêts récréatives ont été créées en 2022, a indiqué le conservateur des forets, Abdelmoumen Bolzazen, précisant l'achèvement des procédures légales pour la forêt de Bouilef dans la commune de Fesdis avec la remise d'une licence d'exploitation à un investisseur de Batna, tandis que les candidatures ont été récemment ouvertes pour investir dans la forêt de Hargala, dans la commune de Marouana.

Il est prévu également l'aménagement des deux forêts et la réalisation de plusieurs structures de services et loisirs fabriqués à partir avec de matériaux amis de la nature, selon un cahier des charges qui permet la préservation de cette richesse et son exploitation optimale.

Selon le responsable, une étude d'un troisième projet similaire, forêt récréative de Tizguin, a été récemment achevée au niveau de la forêt domaniale d'Ouled Fadala relevant de la commune de Tazoult.

Le projet a été approuvé par les services de la direction générale des Forêts et transféré au ministère de tutelle, a ajouté la même source.

Actuellement, pas moins de 12 projets de forêts récréatives sont à l'étude au niveau de la direction générale des Forêts, d'une superficie globale estimée, selon le responsable, à 2 900 hectares afin de les valider avant leur transfert au ministère de tutelle.

Le wali de Batna, Toufik Mazhoud, a souligné à plusieurs reprises l'importance de valoriser la richesse forestière de la wilaya à travers la création de forêts récréatives, qui permettront la création d'emplois pour les jeunes et relancer le développement local notamment dans le domaine du tourisme de montagne.