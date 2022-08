Deux forêts récréatives ont été créées dans la wilaya de Batna durant l’année 2022, a-t-on appris mardi du conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulezazène. L’arrêté de délimitation des deux forêts a été promulgué et les procédures réglementaires ont été finalisées s’agissant de la forêt Bouilef située à la commune Fesdis et dont l’autorisation d’exploitation a été accordée à un investisseur de Batna, quant à la forêt Harkala située à la commune Merouana, l’appel à candidature pour l’investissement dans cette forêt a été lancé récemment, a-t-il déclaré à l’APS. Les deux forêts seront aménagées par des espaces de promenade et de loisirs dont les équipements seront réalisés avec des matériaux amis de la nature conformément aux cahiers des charges, ce qui permettra selon le même responsable une meilleure exploitation et préservation de l’environnement. Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que les cadres et agents des forêts ont achevé l’étude d’un autre projet pour la forêt récréative de Tizeghouine à la commune Tazoult, précisant que le dossier a été approuvé par la direction générale des forêts DGF et transfé ré au ministère de tutelle. Cette forêt qui s’étend sur 41,5 hectares dont 13 hectares constituant l’ancien complexe de distraction relevant du secteur de la jeunesse et des sports réalisé en 1980, a été choisie par rapport à son importance et son emplacement stratégique, selon M. Boulezazène. Le plan d’aménagement proposé comprend un espace familial, un centre de services un espace récréatif et de loisirs et une aire de camping ainsi que plusieurs parcours sportifs , a-t-on fait savoir.Il existe actuellement, des dossiers de 12 projets de forêts récréatives à travers plusieurs communes de la wilaya pour une surface globale estimée à 2.900 hectares, selon le même responsable qui a précisé que ces dossiers sont en cours d’étude à la DGF pour approbation avant d’être transférés au ministère de tutelle pour la promulgation des arrêtés de délimitation. L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secteur forestier afin de contribuer à l’investissement touristique via la création de forêts récréatives et l’investissement agricole également à travers l’opération de la mise en valeur des terres forestières au service du développement local, a-t-on ajouté. Le chef de l’exécutif local Toufik Mezhoud avait insisté lors de sa visite effectuée récemment à la forêt Tizeghouine ( commune de Tazoult), sur l’importance de ces projets devant permettre la création d’un dynamisme touristique et de développement dans la région et l’ouverture de postes d’emploi au profit des jeunes chômeurs. La wilaya de Batna occupe la première place à l’échelle nationale s’agissant du capital forestier avec une surface globale de 327.180 hectares, a-t-on rappelé, précisant que les forêts représentent 27% de la surface globale de la wilaya et est réputée notamment par les arbres du cèdre de l’Atlas, le pin d’Alep et autres espèces. Les forêts de la wilaya notamment celles situées au parc national Belezma, captent les familles et les férus de la nature, et de camping et les sportifs de Batna et des wilayas limitrophes le long de l’année surtout les week-end. L’affluence vers ces espaces augmente durant les périodes des canicules pour profiter de l’air pur et frais.