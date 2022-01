En effet, en sept matchs officiels, le Cameroun l'a emporté à cinq reprises, alors que deux confrontations se sont soldées par un score de parité. Au total les Verts ont marqué six buts (Soudani, Zafour, Tasfaout, Dziri, Madjer, Maroc) et en ont encaissé onze.

En tout, les deux formations se sont croisées neuf fois, en prenant en compte les deux matchs amicaux terminés par une victoire de l'Algérie (4-0 au tournoi de Libreville en 1995) et un nul (0-0, victoire de l'Algérie aux tirs au but 6-5 au tournoi de Dakar en 1991).

Dans le registre des matchs officiels, l'Algérie et le Cameroun se sont affrontés pour la première fois le 14 mars 1984 à Bouaké (Côte d'Ivoire) dans le cadre des demi-finales de la CAN. Le match s'était achevé par un nul (0-0). Le dernier mot est revenu toutefois au Cameroun dans la série des tirs au but (5-4). Le capitaine Mahmoud Guendouz avait raté son tir.