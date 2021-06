Des candidats libres de Sidi Bel-Abbes passent les épreuves du Baccalauréat session juin 2021, dans la filière sciences naturelles et de la vie relevant ainsi le défi d’obtenir une moyenne convenable leur permettant de suivre des études de médecine. Le candidat libre Zakaria, qui a déjà obtenu, l’an dernier, le Baccalauréat avec mention "Bien", a indiqué à l’APS que sa persévérance est toujours intacte pour réaliser au Baccalauréat une moyenne lui permettant de suivre des études de médecine, qu’il considère comme le rêve de sa vie. "J’ambitionne de décrocher le Baccalauréat, cette année, avec la mention +très bien+ et réaliser une moyenne de plus de 16 qui permettra de rejoindre la faculté de médecine". Zakaria, qui étudie également la biologie à l’université Djillali Liabes de Sidi Be-Abbes, souligne que même s’il a déjà obtenu le Bac, la réalisation de son rêve est toujours intacte et s’est porté, candidat pour passer cet examen, une autre fois cette année, avec la ferme volonté de réaliser une moyenne lui permettant d’atteindre son but. Le candidat libre a déclaré que l’épreuve de sciences naturelles, qu’il a passé le troisième jour des examens du Baccalauréat, a donné de l’espoir aux candidats des filières scientifiques pour atteindre des moyennes élevées, sachant que c’est une matière essentielle, ajoutant que le sujet d’examen était facile et même s’il était un peu long, il a réussi à se concentrer et à bien gérer le temps.

-Le défi de décrocher une bonne mention

De son côté, la candidate libre Fatima Zohra, qui passe les épreuves du Bac pour la troisième fois successive, a fait part de sa satisfaction pour l’épreuve des sciences naturelles, indiquant qu’elle a choisi de traiter le premier sujet. Cette jeune fille a fait savoir qu’elle a réussi, grâce à l’expérience acquise les deux dernières années à l’examen du Bac, à bien gérer son temps et de répondre aux questions en toute tranquillité et sans anxiété. Fatima Zohra, Bachelière à deux reprises et avec une moyenne de 15, a précisé qu’elle n’a pas rejoint l’université et a préféré se consacrer à l’étude du programme du Bac pour réaliser une moyenne élevée, qui lui permet de s’inscrire à la faculté de médecine. La candidate a révélé qu’elle a été constamment soutenue par sa famille. "Ce qui a renforcé ma détermination pour redoubler d’efforts et réaliser l’ ambition à laquelle j’aspire", a-t- elle dit . La candidate libre Inès, qui passe les épreuves de cet examen au centre du CEM Talbi Abdelkader, du chef-lieu de wilaya, ambitionne de décrocher son Baccalauréat avec mention "très bien" et une moyenne de plus de 16/20, lui permettant de rejoindre la faculté de médecine en toute tranquillité. Elle a indiqué qu’elle a réussi à bien répondre aux questions des deux matières essentielles (mathématiques et sciences naturelles), en attendant l’épreuve des sciences physiques. Inès, qui repasse l’examen pour la seconde fois, a déclaré qu’elle a obtenu le Baccalauréat, l’an dernier, avec une moyenne de 13/20, mais son rêve ne s’est pas éteint et a redoublé d’efforts et suivi intensivement des cours de soutien, notamment en ce qui concerne les matières essentielles. " Mon challenge est de, décrocher une très bonne mention et réaliser mon rêve d’étudier la médecine", a-t-elle affirmé. Ces candidats libres ont été unanimes quant à leur détermination et persévérance afin de décrocher le sésame qui leur permettra de rejoindre la faculté de médecine et de réaliser le rêve de revêtir la blouse blanche et d’étudier cette noble filière pour sauver la vie des autres, ont-ils ajouté.