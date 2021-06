Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, aujourd’hui, le ministre des Finances. Aymen Benabderahmane comme Premier ministre, succédant à Abdelaziz Djerad. Selon le communiqué de la présidence de la République, Tebboune a demandé au nouveau chef de l’Exécutif de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour former un gouvernement, dans les plus brefs délais.