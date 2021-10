L’échangeur nord de la ville de Médéa, situé sur une portion de l’autoroute nord-sud, sera fermé, à partir de lundi, à la circulation automobile, pour travaux, a appris dimanche l’APS auprès du directeur local des travaux publics par intérim. L’utilisation de l’échangeur nord de la ville de Médéa sera suspendue pour une durée d’un mois, en raison des travaux d’aménagement du chemin de passage du dit ouvrage d’art, a expliqué Mohamed Benhamzi, ajoutant que cette mesure est motivée par des impératifs de sécurité routière, eu égard au nombre important des véhicules qui empruntent quotidiennement cet échangeur. Le trafic routier sera dévié, dans les deux sens de cette portion d’autoroute, vers les anciens tronçons routiers de la route nationale N 1, durant la durée de ces travaux, destinés à optimiser la sécurité de l’ouvrage et assurer sa pérennité, a-t-il indiqué, précisant qu’un système de signalisation routière sera mis en place, en vue d’orienter les usagers et éviter d’éventuels accidents de la circulation. Le même responsable a fait état, en outre, de l’ouverture du tronçon de l’autorout e nord-sud, qui fait la jonction entre Benchicao et Ouzera, après des travaux d’entretien, assurant qu’un second tronçon, reliant Ouzera à Médéa, qui fait également l’objet de travaux d’entretien, sera rouvert à la circulation automobile, d’ici une quinzaine de jours.