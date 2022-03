QNET, la société de vente directe via le commerce électronique, s'est engagée à renforcer l’autonomie des femmes algériennes afin qu’elles réalisent l'indépendance financière grâce à des emplois de vente directe à l'occasion de la Journée internationale de la femme. S’exprimant sur ce sujet, La PDG de QNET, Malou Caluza, qui a récemment remporté le prix Stevie® 2021 pour les « Femmes d’Affaires », a déclaré : « La vente directe est un domaine qui a contribué de manière significative à la création d'emplois indépendants, notamment pour les femmes. De plus en plus de femmes à travers le monde comprenant l’Algérie prennent la décision de transformer la vente directe en une opportunité à développer à leur propre rythme. Avec un investissement négligeable ou nul, une flexibilité temporelle et spatiale et un processus de travail simplifié, il est devenu l'une des options de génération de revenus les plus fiables à l'heure actuelle. La vente directe présente un choix viable pour les femmes dans toutes les catégories économiques qui visent à améliorer leurs revenus. Plus de 74% des distributeurs travaillant dans la vente directe sont des femmes et n'ont pas d’obstacles à l'entrée du métier. Mme Caluza a poursuivi : « Les femmes trouvent que la vente directe est un métier plus accessible ; il associe leurs valeurs progressistes de carrière avec les valeurs familiales traditionnelles, leur permettant ainsi de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. » QNET offre à ses représentants indépendants des formations, un encadrement et une éducation qui les aident à développer des compétences et des connaissances précieuses. Cela les aide également à développer leurs réseaux afin qu'ils puissent amener d'autres femmes dans ce domaine. QNET fournit à ses représentants indépendants non seulement une expérience pratique, mais également un soutien communautaire. En plus d'autonomiser les femmes grâce à la vente directe, QNET continue de soutenir le sport féminin. La société est un sponsor officiel du club de football anglais Manchester City et est devenue le tout premier sponsor de manche du Manchester City Women's Football Club. L'engagement de QNET envers le sport féminin s'étend au-delà du football. Martina Hingis, la plus jeune joueuse à atteindre le classement numéro 1 mondial et à devenir 5 fois championne du Grand Chelem, est également devenue l'ambassadrice de la marque QNET. Mme Caluza a déclaré : « En soutenant le sport féminin, nous soulignons le dévouement et le travail acharné partagés par les athlètes féminines et les entrepreneures du monde entier. Tout comme dans le sport, la vente directe responsabilise les femmes et leur permet d'écrire leur propre histoire de réussite. Le partenariat de QNET avec les athlètes féminines est un choix naturel. Nous comprenons la détermination et la passion qui poussent les femmes à réussir dans le sport car nous le constatons chaque jour chez nos femmes entrepreneures. Nous nous devons de donner du pouvoir aux femmes dans toutes leurs entreprises, qu'elles soient commerciales ou sportives. » S'exprimant sur ce que la journée internationale de la femme représente pour QNET, Mme Caluza a ajouté : « La vente directe s'est appuyée, depuis longtemps, sur la force des femmes dans le leadership et l'entreprenariat féminin. Je dis toujours que si la vente directe a connu un tel succès, c'est grâce aux efforts de toutes les femmes qui s'y sont investies. Je les remercie pour leur passion et les encourage à aller plus loin. »