L'arbitre algérien Mustapha Ghorbal a été désigné par la commission des arbitres de la Fédération internationale (FIFA), pour diriger le match décisif Australie-Danemark, mercredi au stade Al-Janoub (16h00), comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.D) du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), a annoncé l'instance mondiale sur son compte Twitter. Ghorbal (37 ans), qui officie à sa première Coupe du monde, sera assisté de ses deux compatriotes: Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali, alors que le quatrième arbitre est le Sénégalais Maguette Ndiaye. Le trio arbitral algérien avait déjà dirigé le match du groupe A : Pays-Bas-Equateur (1-1), disputé vendredi au stade international Khalifa à Doha. Lors des deux premières journées, l'Australie a été battue par la France (4-1) avant de battre la Tunisie (1-0), alors que le Danemark compte un match nul face à la Tunisie (0-0) et une défaite devant la France (2-1). Pour rappel, lors du dernier Mondial 2018 en Russie, l'Algérie était représentée par l'arbitre Mehdi Abid Charef.