La compagnie pétrolière algérienne, Sonatrach, organisera son traditionnel meeting d'athlétisme le 29 juin courant, au SATO du stade 5-Juillet (Alger), et ce sera l'ultime chance pour l'élite nationale de réaliser les minimas de participation aux Jeux olympiques d'été, prévus du 23 juillet au 8 août au Japon, a-t-on appris lundi auprès de la fédération. En effet, la liste des athlètes qualifiés aux Olympiades nippones, toutes disciplines confondues, sera bouclée dans la soirée du 29 juin courant, faisant que cette compétition, organisée le même jour, sera vraiment la toute dernière chance pour les athlètes algériens de se qualifier. En effet, les minimas réalisés pendant ce meeting Sonatrach seront acceptés, tout comme cela a été le cas pendant les Journées Elite et Jeunes Talents Sportifs, organisées par la Direction technique nationale entre mars et début juin courant. La dernière d'entre elles, organisée le vendredi 4 juin courant, au SATO du Stade 5-Juillet a été favorable au triple-sauteur Yasser Mohamed-Tahar Triki, qui avait réalisé ses mini mas pour les JO de Tokyo, avec un bond mesuré à 17 mètres et 31 centimètres, en attendant peut-être les demi-fondistes Mohamed Belbachir et Yacin Hathat, qui de leur côté visent une qualification sur le 800 mètres. Si c'est le cas, ils emboîteront le pas à cinq de leurs compatriotes, déjà qualifié pour les olympiades nippones en athlétisme, à savoir : Taoufik Makhloufi (1500m), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti (3000m Steeple), Hicham Bouchicha (3000m Steeple), et Yasser Mohamed-Tahar Triki (triple saut). Outre l'athlétisme, l'Algérie sera représentée dans 11 autres disciplines à Tokyo, à savoir : la boxe, les luttes associées, l'escrime, l'aviron, le canoë, le cyclisme, la natation, la voile, le tir sportif, l'haltérophilie et le judo. Outre d'éventuelles qualifications au JO de Tokyo, le meeting de Sonatrach servira à commémorer le centenaire du Mouloudia d'Alger, fondé en 1921.