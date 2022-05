Les athlètes algériens Wissal Harkas et Ismail Ben Hammouda ont remporté, respectivement, la médaille d'or de la Longueur et le bronze du 10.000 m marche des 19es championnats arabes des jeunes d'athlétisme (filles et garçons), organisés au stade d'athlétisme de Radès à Tunis (23-27 mai).

Harkas s'est adjugée le titre arabe à la Longueur, avec un saut à 5.77 mètres, devant la Marocaine Aya El Makawi (5.70 mètres) et l'Egyptienne Selma Abdelhamid Hamed (5.66 mètres). Le concours a enregistré la participation de sept athlètes.

Pour sa part, Ismail Ben Hammouda a pris la médaille de bronze du 10.000m marche, couru en 43:36.15, derrière le Tunisien Oussama Farhat (43:00.32), médaillé d'or et l'Egyptien Ahmed Mohamed Hanafi (43:26.18), détenteur de l'argent.

En heptathlon filles (7 épreuves), l'Algérienne Letissia Waaba occupe la seconde position après l'épreuve du 200 mètres, courue en 26.73, derrière l'Egyptienne Malek Aymen Essayed (25.75) et devant la Tunisienne Rania Merad (26.87).

Dans l'épreuve du 3000 mètres (garçons), les Algériens Yazid Dalaa et Said Amri, se sont contentés d'une 4e et 5e position. Le premier a couru l'épreuve en 8:11.17, alors que le second a réalisé 8:19.14.

La course a été remportée par le Marocain Mohamed Al Aataati (8:08.84), devant Hassan Idleh Diraneh (Djibouti) en 8:09.65 et le Bahreïni Abdelghani Mohamed Hamid (8:10.13).

Au terme de la première journée, l'Egypte occupe la première place avec 3 médailles d'or, 2 argent et 1 bronze, devant le Maroc (2 or, 2 argent), l'Algérie et la Tunisie (1 or, 1 bronze, chacune).

La quatrième place est revenue au Koweït (1 argent, 2 bronze) et la cinquième position au Djibouti (1 médaille d'argent), tandis que le Bahreïn occupe la 6e place avec une médaille de bronze chacune.