Quatre-vingt-seize enfants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sont à Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou) pour entre autres, découvrir l’observation des étoiles et des planètes à l'occasion de la 1ère édition du festival national d’astronomie "la nuit des étoiles" qui se tient le 4 et le 5 août dans la ville côtière, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Le directeur pédagogique du Centre de vacances des enfants sahraouis, Rabah Belmadi, a indiqué que ces enfants sahraouis, au nombre de 96 bénéficieront d’un séjour à Tigzirt. Ils sont encadrés par 10 accompagnateurs qui les accompagneront tout le long de cette période.

Les enfants sahraouis peuvent ainsi, prendre part aux cotés des enfants de Tizi-Ouzou et d'autres venus d'une dizaine de wilayas, à une exposition en astronomie, des séances d’animation à l'aide d'un planétarium mobile, en plus des séances d'initiation à l'observation astronomique à l'œil nu et à l'aide de télescopes. Un concours d'astrophotographie, est également prévu sous la direction de 50 promoteurs et encadreurs membres de clubs et associations d’astronomie affiliés à l'Association algérienne des jeunes amateurs d'astronomie (AAJAA), venus d’une dizaine de wilayas.

Selon les organisateurs de gros matériels (téléscopes) ont été mobilisés "Le public, grands et petits, pourra manipuler avec nous le matériel. Nous pourrons voir la sixième planète du Système solaire Saturne", a indiqué, Mme Hafidha, présidente du Conseil scientifique de la Ligue des activités scientifiques et techniques pour la jeunesse de Tizi Ouzou.

L'objectif de ce festival consiste, d'après elle, à "apprendre aux enfants d'apprécier le ciel au mois d'août lorsque l'interaction de certains astres sont très visibles".

Il s'agit aussi, d'après elle, de "simplifier l'activité scientifique, inculquer le loisir scientifique aux grands et aux petits en particulier. Ca leur permettra de mieux apprécier ce qui se fait en cours à l'école et leur faire comprendre que la science c'est amusant".

De son côté, le président de l'AAJAA, Djamal Challal, a estimé que "ce genre d'activité permettent aux parents et leurs enfants de découvrir ce qu'est l'univers. Ca nous permets également de développer ce qu'on appelle le tourisme scientifique, les échanges entre les jeunes. de toutes les wilayas".

Sont prévues également des conférences ouvertes au public sur le phénomène des météores (les étoiles filantes) et les derniers développements du télescope spatial "télescope spatial James-Webb", animé par le professeur Jounay Baba Aissa, astronome et chercheur au Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

Le festival est organisé à l’occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, par l'AAJAA) et la Ligue des activités scientifiques et techniques pour la jeunesse de Tizi Ouzou, et avec la contribution du CRAAG et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le festival est organisé à l’occasion des "perseides" qui sont des pluies de météores visibles dans l'atmosphère terrestre, où l'on peut habituellement en observer 100 à 120 par heure.

Ce phénomène peut être observé plusieurs fois par an, mais la période des "Perséides", qui se produit de la mi-juillet à la fin août de chaque année, est la plus fascinante et la plus populaire, puisqu'elle coïncide avec la période estivale.