Ce calendrier, évoqué lors de la réunion du Gouvernement, fixe l’agencement de la mise en œuvre de ces recommandations de manière à optimiser leurs effets à court et moyen termes, a ajouté la même source.

Plus de 140 recommandations visant l’encouragement à la recherche et développement, la mise en place de mécanismes de financement de l’innovation, la protection de la propriété intellectuelle et la promotion de l’économie numérique et du transfert technologique figuraient dans les conclusions des travaux des ateliers organisés lors de ces assises, est-il précisé dans le communiqué.

Ces recommandations, présentées par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, ont également porté sur la mise en place d’un environnement favorable à travers le développement des compétences via la formation et l’éducation ainsi que l’amélioration de la gouvernance.

A noter que ces assises se sont tenues sous le haut patronage du président de la République, les 29 et 30 mars 2021, avec pour objectifs de préparer, avec toutes les parties prenantes, d’importantes réformes permettant l’émergence d’une économie basée sur la connaissance.