Une exposition individuelle dédiée à l'un des doyens des artistes plasticiens algériens, Mustapha Adane, connu pour son travail inimitable de l'émail sur cuivre, et qui fête ses "60 ans de carrière" est visible jusqu'au 10 avril, à la galerie d’art contemporain Bloom The Art Factory à Alger.

Les amateurs des arts plastiques découvriront à l'occasion de cette exposition rétrospective l’intensité et la richesse des œuvres De Mustapha Adane, l’un des fondateurs du groupe Aouchem en 1967.

Sabrina Tazamoucht, responsable de cette jeune galerie inaugurée, fin 2019 a choisi pour sa cinquième exposition de rendre hommage à ce grand maître et au patrimoine culturel algérien omniprésent dans les œuvres de Adane et sa principale source d'inspiration.

Les visiteurs émerveillés devant la qualité du travail réalisé en grande majorité grâce à la technique de l’email sur cuivre, par ce grand maître, découvrent avec joie des œuvres inédites, de l’artiste pour la plupart encore jamais exposées dont des dessins, peintures, sculptures ainsi que des émaux sur cuivre et sur terre chamottée.

La galerie qui a mis en vente des exemplaires dédicacés par Adane du catalogue de cette exposition, accompagnés d’une œuvre littéraire de Chawki Amari.

La galeriste soutient que cet événement est un hommage à un long parcours riche et fructueux, marqué par "l’amour voué par l’artiste au patrimoine culturel algérien et une volonté de le préserver et de transmettre cet engouement aux aux futures générations".

Mustapha Adane, né à la Casbah d’Alger le 12 mars 1933 est sculpteur, céramiste, designer et architecte d’intérieur. Il a obtenu, en 1965 un diplôme universitaire de pédagogie artistique et universitaire, de graphisme et de sculpture en Allemagne, il est aussi Professeur et maître assistant à l’école d’architecture et des beaux-arts.

En plus d'avoir été membre fondateur du mouvement Aouchem, Mustapha Adane a également présidé l’Union nationale des peintres algériens (UNAP).

Il est également concepteur et graveur de médailles pour de nombreuses institutions et ses œuvres sont conservées et exposées au musée national des Beaux-Arts en plus d'être visibles dans certaines bâtisses du patrimoine restaurées à l'exemple de la villa Dar Abdeltif.

Inaugurée en septembre 2019, la galerie Bloom The Art Factory travaille à rendre accessible la création contemporaine algérienne dans sa diversité, à faire de la médiation culturelle, et à accompagner les jeunes artistes et créateurs en mettant un atelier à leur disposition et en sponsorisant des projets d’expositions, selon sa responsable.