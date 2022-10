Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd et Mahbes, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a indiqué jeudi le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N 650.

Selon le communiqué relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les unités avancées de l'Armée sahraouie ont ciblé les forces d'occupation marocaine dans la régions de Guelb Ennos dans le secteur d'Aousserd.

Des unités avancées de l'APLS, ajoute le communiqué, ont intensifié leurs attaques contre les forces d'occupation dans le secteur de Mahbes, précisément dans les régions de Rous Sebti et Grarat El Farsig et Grarat Attassa.

Les unités de l'Armée sahraouie ont mené un bombardement intense contre les forces d'occupation marocaine dans les régions: Sebkhet El Akrich, Kara El Akrich, Amekli Amrak, Amekli Laghnem et Ross Amekli Ghalia, Enkab Elabd, Taraf Lebrika, Tarkant Lektitira, Rous Arbib, El Kaa, Rous Dirt, Doum Sam Lakta, Echedimia et Rous Sebti dans les secteurs de Smara, Haouza, Begari et Mahbes.

Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, conclut le communiqué.